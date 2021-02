Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Sale l'indice Rt e le regioni Cambiano colore, anche se sono le 'varianti' che spaventano maggiormente gli esperti. Da Nord a Sud la mappa Cambia. Da domenica Toscana, Abruzzo, Liguria, e la provincia di Trento diventano arancioni, la Sicilia torna gialla, ma ci saranno in alcune regioni delle zone rosse locali. Alto Adige In Alto Adige la via autonoma della gestione della pandemia di Covid-19 non ha ottenuto i risultati sperati. Già in lockdown duro da lunedì 8, da domani il territorio più a nord d'Italia adotterà misure ancor più severe. Il contagio da coronavirus non solo non accenna a diminuire ma addirittura aumenta. La situazione è molto seria e gli ospedali sono fortemente sotto pressione. I casi aumentano e, in proporzione, la contagiosità è più alta nelle vallate di ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Sale l'indice Rt e leno colore, anche se sono le 'varianti' che spaventano maggiormente gli esperti. Da Nord a Sud la. Da domenica Toscana, Abruzzo, Liguria, e la provincia di Trento diventano arancioni, la Sicilia torna gialla, ma ci saranno in alcunedelle zone rosse locali. Alto Adige In Alto Adige la via autonoma della gestione della pandemia di-19 non ha ottenuto i risultati sperati. Già in lockdown duro da lunedì 8, da domani il territorio più a nord d'Italia adotterà misure ancor più severe. Il contagio da coronavirus non solo non accenna a diminuire ma addirittura aumenta. La situazione è molto seria e gli ospedali sono fortemente sotto pressione. I casi aumentano e, in proporzione, la contagiosità è più alta nelle vallate di ...

