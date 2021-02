Cagliari, parla Di Francesco: “Non escludo ulteriori avvicendamenti tattici” (Di sabato 13 febbraio 2021) Da poco concluse le Conferenze stampa di Cagliari-Atalanta, con i due tecnici Eusebio Di Francesco e Giampiero Gasperini che si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per analizzare la sfida. Le due compagni si affronteranno per la 22^ giornata di Serie A domenica 14 Febbraio alle ore 15:00. Una partita fondamentale che nessuno può sbagliare, il che vorrebbe dire veder compromessa la rincorsa ai propri obiettivi. Dalle proprie parole il tecnico sardo ha lasciato presagire che adopererà un modulo differente, mentre il mister orobico continua ad avere gli uomini contati in difesa. Conferenze stampa di Cagliari-Atalanta Cosa ha detto Eusebio Di Francesco ? Così è intervenuto l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco alla vigilia della delicatissima sfida contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Da poco concluse le Conferenze stampa di-Atalanta, con i due tecnici Eusebio Die Giampiero Gasperini che si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per analizzare la sfida. Le due compagni si affronteranno per la 22^ giornata di Serie A domenica 14 Febbraio alle ore 15:00. Una partita fondamentale che nessuno può sbagliare, il che vorrebbe dire veder compromessa la rincorsa ai propri obiettivi. Dalle proprie parole il tecnico sardo ha lasciato presagire che adopererà un modulo differente, mentre il mister orobico continua ad avere gli uomini contati in difesa. Conferenze stampa di-Atalanta Cosa ha detto Eusebio Di? Così è intervenuto l’allenatore delEusebio Dialla vigilia della delicatissima sfida contro ...

MoliPietro : Cagliari, parla Di Francesco: “Non escludo ulteriori avvicendamenti tattici” - CentotrentunoC : #Cagliari ???? #CagliariAtalanta Le parole di Eusebio #DiFrancesco alla vigilia della partita con l'Atalanta - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #CagliariAtalanta ???? Conferenza stampa della vigilia per Eusebio #DiFrancesco: segui in diretta le sue parole prima de… - CentotrentunoC : #CagliariAtalanta ???? Conferenza stampa della vigilia per Eusebio #DiFrancesco: segui in diretta le sue parole prim… - IronCam68 : Emozioni incredibili da @lunarossa e siamo soltanto all’inizio della sfida per l’@americascup ! Ma la cosa più bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari parla Cagliari, Di Francesco: 'Atalanta squadra importante ma noi cerchiamo la svolta...'

Cagliari - Atalanta, parla Di Francesco Di Francesco, getty images Di Francesco parte subito sulla squadra e sulle possibili modifiche degli undici in campo anche a livello tattico: 'Cambiamenti in ...

Napoli - Juventus, ultima chiamata per Gattuso

...sul mercato sono stati importanti ma tardano a portare risultati e la legge del calcio parla chiaro. Alle 15 Cagliari - Atalanta: i bergamaschi hanno centrato l'obiettivo della finale di Coppa Italia, ...

Cagliari, Di Francesco: «Vogliamo questa benedetta svolta, da domani...» Calcio News 24 Atalanta, Gasperini: “Se ci chiedete il Triplete, noi ci proviamo”

Gasperini ha parlato del match contro il Cagliari, valevole per la 22a giornata di Serie A: le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta.

Cagliari, parla Di Francesco: “Non escludo ulteriori avvicendamenti tattici”

Da poco concluse le Conferenze stampa di Cagliari-Atalanta, con i due tecnici Eusebio Di Francesco e Giampiero Gasperini che si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per analizzare la sfida. Le ...

- Atalanta,Di Francesco Di Francesco, getty images Di Francesco parte subito sulla squadra e sulle possibili modifiche degli undici in campo anche a livello tattico: 'Cambiamenti in ......sul mercato sono stati importanti ma tardano a portare risultati e la legge del calciochiaro. Alle 15- Atalanta: i bergamaschi hanno centrato l'obiettivo della finale di Coppa Italia, ...Gasperini ha parlato del match contro il Cagliari, valevole per la 22a giornata di Serie A: le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta.Da poco concluse le Conferenze stampa di Cagliari-Atalanta, con i due tecnici Eusebio Di Francesco e Giampiero Gasperini che si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per analizzare la sfida. Le ...