Cagliari-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi e Hateboer (Di sabato 13 febbraio 2021) Atalanta, Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei 22 giocatori convocati per la sfida di domenica pomeriggio contro il Cagliari Manca poco al match di domani: alla Sardegna Arena, alle 15, il Cagliari ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Il tecnico orobico ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno alla trasferta in Sardegna: mancano Toloi e Hateboer. ? I 22 nerazzurri in partenza per #CagliariAtalanta!?? Our travelling squad for Cagliari!#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/GRNtQmqQc4 — Atalanta B.C. (@Atalanta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021), Gian Pieroha diramato l’elenco dei 22 giocatoriper la sfida di domenica pomeriggio contro ilManca poco al match di domani: alla Sardegna Arena, alle 15, ilospiterà l’di Gian Piero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il tecnico orobico ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno alla trasferta in Sardegna: mancano. ? I 22 nerazzurri in partenza per #!?? Our travelling squad for!#SerieATIM #GoGo ??? pic.twitter.com/GRNtQmqQc4 —B.C. (@...

