Cagliari-Atalanta, Gasperini: “Troppe attese, non puntiamo al triplete. Real Madrid? Pensiamo al campionato” (Di sabato 13 febbraio 2021) Conferenza della vigilia per il tecnico orobico, Gian Piero Gasperini.Dopo la convincente prestazione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, per il tecnico della "Dea", Gian Piero Gasperini è giornata di conferenza stampa, in vista della trasferta contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Una sfida in programma domani, domenica 14 febbraio alle ore 15.00, alla "Sardegna Arena". Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore della compagine bergamasca.VIDEO Atalanta-Napoli, Dea in finale di Coppa Italia: Zapata gol e doppio Pessina per Gasperini, a Gattuso non basta Lozano. Le immaginiAPPROCCIO ALLA GARA CONTRO IL Cagliari - "La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Conferenza della vigilia per il tecnico orobico, Gian Piero.Dopo la convincente prestazione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, per il tecnico della "Dea", Gian Pieroè giornata di conferenza stampa, in vista della trasferta contro ildi Eusebio Di Francesco. Una sfida in programma domani, domenica 14 febbraio alle ore 15.00, alla "Sardegna Arena". Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore della compagine bergamasca.VIDEO-Napoli, Dea in finale di Coppa Italia: Zapata gol e doppio Pessina per, a Gattuso non basta Lozano. Le immaginiAPPROCCIO ALLA GARA CONTRO IL- "La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, ...

Atalanta_BC : In Sardegna a San Valentino! ???? Valentine's Day in Sardinia! ? ???? @SerieA - 22ª giornata ?? @CagliariCalcio ??? Sa… - Atalanta_BC : ?? I 22 nerazzurri in partenza per #CagliariAtalanta! ?? Our travelling squad for Cagliari! #SerieATIM… - DiMarzio : #SerieA, le parole di #Gasperini alla vigilia di #Cagliari-#Atalanta - Mediagol : Cagliari-Atalanta, Gasperini: 'Penseremo dopo al Real Madrid, testa al campionato. Di Francesco? Ho la mia idea'… - Atalanta_Arvid : ???? Truppen mot Cagliari! -