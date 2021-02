Bundesliga | pari Dortmund | al Leverkusen non basta Schick

(Di sabato 13 febbraio 2021)(GERMANIA) - Continua il momento negativo delche ottiene solo un, 2 - 2, contro l' Hoffenheim . Il match parte bene per i gialloneri che passano in vantaggio al 24' con Sancho .

Corriere dello Sport

All'80' errore da matita rossa in impostazione della retroguardia ospite, ne approfitta Haaland che regala ilal Dortmund. Il Leverkusen getta alle ortiche il successo con il Mainz facendosi ...Inspicca la sfida tra Wolfsburg e Borussia Monchengladbach . Di seguito l'elenco ... amerito con il Palermo, con 27 punti; biancorossi sono reduci dal pareggio interno per 1 - 1 ...Haaland regala il pari ai gialloneri contro l'Hoffenheim. L'undici di Bosz, in vantaggio di due gol, si fa rimontare dal Mainz ...Il norvegese firma il pari nel finale contro l’Hoffenheim, il Mainz gela le Aspirine rimontando due gol negli ultimi 5'. Anche Werder-Friburgo ...