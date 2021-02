Buenos Aires | Barcellona | Napoli Le tre città di Maradona nella conferenza dell’Instituto Cervantes con Gamper e Ottaiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il filosofo spagnolo Daniel, in dialogo con Marco– docente di Letteratura spagnola e Traduzione dell’Università degli Studi di“L’Orientale” – terrà unadedicata ae alle sue, in diretta streaming lunedì 15 febbraio alle ore 18 dall’Institutodi. Treper le quali è passato l’indimenticabile Diego Armando. La sua esperienza nelprima e soprattutto nelpoi, ci dice molto su questi luoghi, così come sul distinto ruolo che svolgono queste squadre di calciosocietà ...

2_italie : RT @ProfCampagna: A Buenos Aires (Argentina) si trova una delle librerie più suggestive al mondo: 'El Ateneo'. Il teatro 'Gran Splendid',… - CinthiaArtuso : RT @ProfCampagna: A Buenos Aires (Argentina) si trova una delle librerie più suggestive al mondo: 'El Ateneo'. Il teatro 'Gran Splendid',… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: A Buenos Aires (Argentina) si trova una delle librerie più suggestive al mondo: 'El Ateneo'. Il teatro 'Gran Splendid',… - _AnnieGz : Ma stasera me ne sto un po' sola. - ilvolonelcuore : RT @DeliziasItalia: ¡¡¡Auguri da buon compleanno!!! @GianGinoble @ilvolo Saluti da @MEstelaFarini , Jose Parisi e Staff Programma di Radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Buenos Aires

Agenzia ANSA

... mentre un aereo della compagnia Aerolineas Argentina ha portato da Mosca aaltre 400mila dosi del vaccino russo Sputnik V. Secondo l'ultimo rapporto quotidiano del ministero della ...Sponsor In questa edizione: - Sci, riaprono gli impianti - Gruppo di lavoro per il rilancio del turismo congressuale - Aeroporti, nel 2020 passeggeri giù del 72% - Da Montevideo aabr/ SponsorE' arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 febbraio, in Argentina il volo speciale della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, i casi nel mondo superano quota 108 milioni: in Brasile 1.288 morti in 24 ore ...