Britney Spears, prima vittoria legale: davanti al tribunale i fan si mobilitano (Di sabato 13 febbraio 2021) Britney Spears ha vinto la prima causa legata alla sua custodia. davanti il tribunale i fan si mobilitano per sostenerla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@BritneySpears) Britney Spears è al centro dell’attenzione in questi giorni. A seguito dell’uscita del documentario Framing Britney Spears si torna a parlare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021)ha vinto lacausa legata alla sua custodia.ili fan siper sostenerla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è al centro dell’attenzione in questi giorni. A seguito dell’uscita del documentario Framingsi torna a parlare L'articolo proviene da YesLife.it.

Consigliato per te - Dopo Justin Timberlake anche Jamie Lynn Spears si è pronunciata sulla delicata situazione della sorella Britney, accusando i media Britney Spears continua, suo malgrado, a far parlare di sé. Se negli anni a cavallo del nuovo millennio è stata universalmente riconosciuta come principessa del pop imponendosi come icona globale, nel ...

La polemica è scoppiata a seguito dell’uscita di Framing, il documentario del NY Times sulla vicenda Free Britney, uscito solo negli Stati Uniti su Hulu ...

Justin Timberlake chiede ufficialmente scusa alla sua ex ragazza Britney Spears, a seguito delle polemiche scatenate con la premiere del nuovo documentario di Hulu «Framing Britney Spears». Il progett ...

