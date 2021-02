Bridgerton | la rivelazione di Jonathan Bailey alias Anthony | ' Sono gay | mi hanno consigliato di non dirlo'

Notiziedi_it : Arriva il podcast di Bridgerton, alla scoperta dei segreti della serie rivelazione di Shonda Rhimes -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton rivelazione

Il Messaggero

Leggi anche >, il coming out di Anthony 'Molti mi dicevano di non fare coming out, avvisandomi che negli studios accettano che tu sia 'gay, ma non troppo'. Credo che non dovrebbe importare ..., il coming out di Anthony 'Molti mi dicevano di non fare coming out, avvisandomi che negli studios accettano che tu sia 'gay, ma non troppo'. Credo che non dovrebbe importare quale ruolo ...Sarà il protagonista indiscusso della prossima stagione di Bridgerton, su Netflix, e in molti già si sono affezionati a Jonathan Bailey, alias Anthony. La fortunata serie, ...Sarà il protagonista indiscusso della prossima stagione di Bridgerton, su Netflix, e in molti già si sono affezionati a Jonathan Bailey, alias Anthony. La fortunata serie, ...