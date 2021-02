"Bravo Salvini". Prego? Dopo anni di insulti, l'elogio (con sfregio) di Celentano al leghista: "Ma non si è ancora ripreso" (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo anni di attacchi, critiche feroci, a volte anche insulti, ecco che ora Adriano Celentano si spende nell'elogio (con riserva) di Matteo Salvini. Incredibile ma vero: il Molleggiato dedica un plauso al leghista per la sua scelta di appoggiare il governo di Mario Draghi. Insomma, insulti quando le cose non piacciono e carezze, al contrario, quando le scelte vengono condivise. Il fatto, però, resta comunque sorprendente. Il cantante ha detto la sua sui social, dove si è speso in una riflessione sulla contingenza politica. Riflessione in cui però spara anche contro il leghista, bollando la sua mossa come "un triplo salto mortale da cui ancora non si è ripreso". "Solo gli sciocchi non cambiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)di attacchi, critiche feroci, a volte anche, ecco che ora Adrianosi spende nell'(con riserva) di Matteo. Incredibile ma vero: il Molleggiato dedica un plauso alper la sua scelta di appoggiare il governo di Mario Draghi. Insomma,quando le cose non piacciono e carezze, al contrario, quando le scelte vengono condivise. Il fatto, però, resta comunque sorprendente. Il cantante ha detto la sua sui social, dove si è speso in una riflessione sulla contingenza politica. Riflessione in cui però spara anche contro il, bollando la sua mossa come "un triplo salto mortale da cuinon si è". "Solo gli sciocchi non cambiano ...

