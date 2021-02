Boss Level: Nuovo trailer del thriller con Mel Gibson (Di sabato 13 febbraio 2021) Hulu ha reso disponibile un Nuovo trailer ufficiale del thriller d’azione fanstacientifico Boss Level che uscirà in Italia con il titolo Quello che non ti uccide, un altro film di fantascienza con loop temporale diretto dal regista d’azione Joe Carnahan che è tornato dietro la macchina da presa a sette anni dal thriller d’azione Stretch. Di cosa parla Boss Level? Intrappolato in un loop temporale che si ripete costantemente il giorno del suo omicidio, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre indizi su un progetto governativo segreto che potrebbe svelare il mistero dietro la sua morte prematura. La caccia In una corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Hulu ha reso disponibile unufficiale deld’azione fanstacientificoche uscirà in Italia con il titolo Quello che non ti uccide, un altro film di fantascienza con loop temporale diretto dal regista d’azione Joe Carnahan che è tornato dietro la macchina da presa a sette anni dald’azione Stretch. Di cosa parla? Intrappolato in un loop temporale che si ripete costantemente il giorno del suo omicidio, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre indizi su un progetto governativo segreto che potrebbe svelare il mistero dietro la sua morte prematura. La caccia In una corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel), il ...

