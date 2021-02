Bolzano | maxi ricerca per trovare il corpo di Peter Neumair | Adige prosciugato e cani dalla Germania

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 13 febbraio 2021)perildi. L’operazione prenderà il via dalle prime ore di sabato quando scenderanno in campo centinaia di uomini tra carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco che potranno contare su due elicotteri delle forze dell’ordine, diversi droni, ecoscandagli ed ecoscanner ma anchemolecolari specializzati nelladi cadaveri in acqua arrivati. Portata dell’ridotta ulteriormente rispetto ai giorni scorsi, centinai di uomini impegnati tra le acque del fiume e le sponde, coadiuvati da droni e imbarcazioni e persino daspecializzati in ricerche tra le acque fatti arrivare appositamente ...