Bolzano | coppia scomparsa | maxi battuta nell' Adige per cercare il corpo di Peter Neumair

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il fiume è stato nuovamente abbassato e sul posto si trovano anche sette unità cinofile della polizia tedesca specializzatea ricerca in acqua

10.14, al via ricerchesparita Massiccia operazione con sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici nella Bassa Atesina, in Alto Adige,alla ricerca del corpo di Peter ...Riprese le ricerche a, stavolta ci sono anche i cani molecolari della polizia . - -Il livello del fiume Adige è stato di nuovo abbassato: si punta a trovare il cadavere di Peter Neumair dopo quello, già recuperato, della moglie Laura Perselli. La coppia scomparsa il ...BOLZANO. E' iniziata la maxi battuta di ricerca sull'Adige per trovare la salma di Peter Neumair, padre di Benno. Il fiume è stato nuovamente abbassato e sul posto si trovano centinaia di centinaia di ...