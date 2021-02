Bollettino Coronavirus Protezione Civile 13 febbraio: i dati ufficiali (Di sabato 13 febbraio 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. Tutti i dati ufficiali Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 febbraio 2021) Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. Tutti iPianeta Milan.

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - controradio : Coronavirus in Toscana: 764 nuovi casi, età media 46 anni. 14 decessi - - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 13.532 nuovi contagi, 311 morti, 13.973 guariti, 134.696 tamponi molecolari, 2.062 (-33) in terapia int… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #13febbraio #Coronavirus #COVID19 -