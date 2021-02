Bollettino Coronavirus, in Italia è la Lombardia con più casi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus del ministero della Salute che registra i dati nelle ultime 24 ore segnala 13.908 nuovi casi con 305.619 tamponi e 316 vittime, e con un tasso di positività che cala al 4,55%. Ieri i casi erano stati 15.146 con 292.533 tamponi e 391 vittime, l’indice di positività era al 5,1%. Gli attualmente positivi sono in calo di 2.845 casi, per un totale di 402.174. Tra dimessi e guariti si registra un incremento di 16.422 persone; il totale è di 2.202.077. Il bilancio delle vittime da inizio pandemia è di 93.045 decessi in Italia. Il totale dei casi di Covid-19 nel nostro Paese ad oggi è di 2.697.296 contagiati. Bollettino Coronavirus: Lombardia regione con più casi In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovodel ministero della Salute che registra i dati nelle ultime 24 ore segnala 13.908 nuovicon 305.619 tamponi e 316 vittime, e con un tasso di positività che cala al 4,55%. Ieri ierano stati 15.146 con 292.533 tamponi e 391 vittime, l’indice di positività era al 5,1%. Gli attualmente positivi sono in calo di 2.845, per un totale di 402.174. Tra dimessi e guariti si registra un incremento di 16.422 persone; il totale è di 2.202.077. Il bilancio delle vittime da inizio pandemia è di 93.045 decessi in. Il totale deidi Covid-19 nel nostro Paese ad oggi è di 2.697.296 contagiati.regione con piùIn ...

