Bollettino Coronavirus del 13 Febbraio 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) In data 13l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,51%) con 2.710.819 contagiati totali, 2.216.050 dimissioni/guarigioni (+13.973) e 93.356 deceduti (+311); 401.413 infezioni in corso (-761). Ricoverati con sintomi -236 (18.500); terapie intensive -33 (2.062) con 118 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 290.534 tamponi totali (ieri 305.619) di cui 134.676 molecolari (ieri 170.992) e 137.838 test rapidi (ieri 134.647) con 94.016 casi testati (ieri 93.062); 13.532 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,65% (ieri 4,55% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,39% (ieri 14,94, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.277; Campania 1.751; Emilia Romagna 1.488; Lazio 1.060; Puglia 945. In Lombardia curva +0,40% (ieri +0,45%) con 40.978 tamponi totali (ieri 38.465) di cui 26.649 molecolari (ieri 29.401) e 14.329 test ...