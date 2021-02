Blitz al liceo Mamiani di Roma occupato, 3 studenti denunciati (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Tre studenti di 20 anni sono stati bloccati e denunciati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Trionfale poco dopo il Blitz al liceo Mamiani, al centro della Capitale, dove un gruppo di giovani, incappucciati e armati di mazze, è entrato nella scuola occupata. Una pattuglia dei militari transitando in via Brofferio, una strada vicina al liceo, ha notato alcuni ragazzi che visti i carabinieri sono scappati: tre sono entrati in un'auto, ma sono stati bloccati. In macchina i militari hanno trovato due martelli, un coltello, tre passamontagna e uno striscione con un simbolo anarchico. I tre ragazzi Romani sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Al vaglio dei militari, le immagini delle ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Tredi 20 anni sono stati bloccati eieri sera dai carabinieri della Compagnia di Trionfale poco dopo ilal, al centro della Capitale, dove un gruppo di giovani, incappucciati e armati di mazze, è entrato nella scuola occupata. Una pattuglia dei militari transitando in via Brofferio, una strada vicina al, ha notato alcuni ragazzi che visti i carabinieri sono scappati: tre sono entrati in un'auto, ma sono stati bloccati. In macchina i militari hanno trovato due martelli, un coltello, tre passamontagna e uno striscione con un simbolo anarchico. I tre ragazzini sono statia piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Al vaglio dei militari, le immagini delle ...

Tre studenti di 20 anni sono stati bloccati e denunciati ieri sera dai carabinieri della compagnia di Trionfale poco dopo il blitz al liceo Mamiani, al centro della Capitale, dove un gruppo di giovani, incappucciati e armati di mazze, è entrato nella scuola occupata. Scuola, raid di estrema destra al Mamiani occupato: '...

Roberto Garofali chi è, moglie, carriera, del magistrato sottosegretario del Governo Draghi

Il sottosegretario è figlio di un ingegnere e di una professoressa per anni preside e cuore del locale Liceo Classico 'Leonardo da Vinci'. Si è laureato presso l'Università di Bari in giurisprudenza ...

