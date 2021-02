Bielsa: “Al Lille ho subito molestie, hanno sabotato il mio lavoro” (Di sabato 13 febbraio 2021) Marcelo Bielsa ha lanciato durissime accuse contro la dirigenza e la proprietà del Lille, colpevole secondo l’allenatore di averlo ingiustamente licenziato. Per questo, il tecnico ha chiesto 19 milioni di risarcimento al tribunale del lavoro francese, che ieri l’ha ascoltato in videoconferenza. Di seguito un estratto del suo discorso, tratto da L’Equipe. Voglio raccontare i veri motivi per i quali sono stato licenziato e parlarvi delle molestie che ho subito nei mesi di settembre e ottobre 2017 al fine di destabilizzarmi per spingermi a dare le dimissioni, sabotando la mia gestione e ostacolando il mio lavoro. Gli attacchi più duri sono stati riservati al direttore sportivo Luis Campos, mago delle plusvalenze ma che non avrebbe lavorato in sintonia con Bielsa. Campos ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Marceloha lanciato durissime accuse contro la dirigenza e la proprietà del, colpevole secondo l’allenatore di averlo ingiustamente licenziato. Per questo, il tecnico ha chiesto 19 milioni di risarcimento al tribunale delfrancese, che ieri l’ha ascoltato in videoconferenza. Di seguito un estratto del suo discorso, tratto da L’Equipe. Voglio raccontare i veri motivi per i quali sono stato licenziato e parlarvi delleche honei mesi di settembre e ottobre 2017 al fine di destabilizzarmi per spingermi a dare le dimissioni, sabotando la mia gestione e ostacolando il mio. Gli attacchi più duri sono stati riservati al direttore sportivo Luis Campos, mago delle plusvalenze ma che non avrebbe lavorato in sintonia con. Campos ...

