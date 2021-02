rep_torino : Biella, si sposano nel reparto di rianimazione prima che lui sia operato al cuore [di Paolo La Bua] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Biella sposano

La Repubblica

Presentato anche a, nella caserma del comando provinciale dei Carabinieri dal tenente colonnello Mauro Fogliani, ... sie dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta a stili ...... dallo spaesamento del vivere in una città nuova e di mare, così diversa dalla nativa, e ... Non a caso le due ragazze partono tenendo insieme un blog, 'Eli&Bea', dove sila parola e l'...Le analisi avevano evidenziato nell'uomo una situazione cardiaca critica. Prima dell'intervento ha deciso di convolare a nozze con la compagna ...Solo due ore per organizzarlo ma il "si" è giunto puntuale. La storia apparsa ieri sulla pagina social dell'Asl Biella in occasione della Giornata Mondiale del Malato.