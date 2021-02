Biathlon, sprint femminile Mondiali Pokljuka 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 13 febbraio 2021) Prosegue la rassegna iridata a Pokljuka. Nella terza giornata di gare va in scena la sprint 7.5 km femminile, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di una medaglia nella prima gara individuale delle donne. L’evento, previsto oggi sabato 13 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Prosegue la rassegna iridata a. Nella terza giornata di gare va in scena la7.5 km, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di una medaglia nella prima gara individuale delle donne. L’evento, previstosabato 13 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

