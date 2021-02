Biathlon, sprint femminile Mondiali Pokljuka 2021. Mai una medaglia per l’Italia. Dorothea Wierer sfaterà il tabù? (Di sabato 13 febbraio 2021) La terza competizione dei Mondiali di Pokljuka 2021 sarà la sprint femminile, che prenderà il via alle ore 14.30 di sabato 13 febbraio. Il format assegnerà il proprio XXX titolo iridato, poiché per quanto riguarda il gentil sesso ha sempre fatto parte del programma della manifestazione mondiale, apertasi alle donne a partire dal 1984. Agli albori il chilometraggio era tuttavia diverso da quello attuale. Infatti inizialmente le ragazze si confrontavano sui 5 km. Dopodiché, a partire dal 1989, la distanza venne è stata portata agli attuali 7.500 metri. LIVE Biathlon, Mondiali sprint donne in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, poligono fondamentale STAGIONE 2020-2021 Nella stagione in corso si ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) La terza competizione deidisarà la, che prenderà il via alle ore 14.30 di sabato 13 febbraio. Il format assegnerà il proprio XXX titolo iridato, poiché per quanto riguarda il gentil sesso ha sempre fatto parte del programma della manifestazione mondiale, apertasi alle donne a partire dal 1984. Agli albori il chilometraggio era tuttavia diverso da quello attuale. Infatti inizialmente le ragazze si confrontavano sui 5 km. Dopodiché, a partire dal 1989, la distanza venne è stata portata agli attuali 7.500 metri. LIVEdonne in DIRETTA:e Lisa Vittozzi, poligono fondamentale STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si ...

