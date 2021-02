Biathlon | IBU Cup Brezno-Osrblie 2021 | vince la tedesca Vanessa Voigt | indietro le italiane

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella 7.5 km sprint femminile della IBU Cup di, in Slovacchia, si impone lain 20’31?3, davanti alla russa Ekaterina Noskova, seconda a 0?6, ed all’altraAnna Weidel, terza a 5?7.le azzurre: 31ma Eleonora Fauner a 1’45?5, 41ma Nicole Gontier a 2’04?7, 59ma Samuela Comola a 2’33?7. Se da una parte le prime tre sono perfette al tiro, le azzurre pagano la fallosità al poligono: due errori, entrambi a terra, per Fauner, tre per Comola, addirittura quattro per Gontier. Solo Fauner va a punti, mentre le tre azzurre domani prenderanno tutte parte alla 10 km pursuit. IBU CUP SPRINT FEMMINILE 13 FEBBRAIO 1GER GERMANY 0+0 0 20:31.2 2 NOSKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+0 0 +0.6 3 ...

L'azienda, infatti, sarà anche quest'anno premium sponsor della BMWWorld Cup e dei Campionati mondiali di, che si svolgeranno dal 10 al 21 febbraio a Pokljuka, in Slovenia. Hörmann ...... a complicare non di poco le cose alla tanto sospirata partenza della Coppa Italia disi è ...queste competizioni hanno per i giovani in una stagione nella quale è già stata cancellata l'...Nella 7.5 km sprint femminile della IBU Cup di Brezno-Osrblie, in Slovacchia, si impone la tedesca Vanessa Voigt in 20'31"3, davanti alla russa Ekaterina Noskova, seconda a 0"6, ed all'altra tedesca A ...Come previsto, la località svedese è stata scelta come sede per l'atto finale della Coppa del Mondo 2020/2021, in seguito alla cancellazione della tappa di ...