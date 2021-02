Berrettini agli ottavi degli Australian Open (Di sabato 13 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 24enne tennista romano, nona testa di serie, piega in tre set il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone, aggiudicandosi tutti i parziali al tie-break: 7-6(1) 7-6(5) 7-5(5) il finale dopo quasi tre ore di gioco. Per Berrettini un problema fisico nel corso del terzo parziale che fortunatamente non gli ha impedito di condurre a termine il match. “Non so cosa sia accaduto, ho sentito a un certo punto tirare sotto le costole – ha raccontato a fine incontro – Il fisioterapista dice che si tratta di una contrattura, che non si è stirato nulla, ma quando servivo faceva male. Sono felice di averla chiusa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteosi qualifica per gli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 24enne tennista romano, nona testa di serie, piega in tre set il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone, aggiudicandosi tutti i parziali al tie-break: 7-6(1) 7-6(5) 7-5(5) il finale dopo quasi tre ore di gioco. Perun problema fisico nel corso del terzo parziale che fortunatamente non gli ha impedito di condurre a termine il match. “Non so cosa sia accaduto, ho sentito a un certo punto tirare sotto le costole – ha raccontato a fine incontro – Il fisioterapista dice che si tratta di una contrattura, che non si è stirato nulla, ma quando servivo faceva male. Sono felice di averla chiusa ...

