Berlusconi e i fedelissimi: Carfagna, Gelmini e Brunetta al governo. Si ritorna indietro? (Di sabato 13 febbraio 2021) Berlusconi: "Forza Italia farà la sua parte. Auguri a Draghi." L'ex Cavaliere si è detto soddisfatto per le nomine dei suoi fedelissimi Mario Draghi ieri sera intorno alle 19.40 ha sciolto la riserva e annunciato la sua squadra di governo. Attesissima la lista della squadra di governo, da precisamente 9 giorni, ovvero da quando Mattarella ha chiesto al numero 1 della Bce di formare il governo, la lista dei ministri è stata rivelata lasciando qualche sorpresa. Tra tutte i nomi dei fedelissimi di Berlusconi. Sicuramente l'appoggio dei diversi partiti – PD, Forza Italia, M5S, Lega e poi IV e LeU – non ha reso la situazione più facile. Qualche numero Dividere i ministeri tra partiti e tecnici ha comportato non pochi grattacapi al nuovo primo ministro.

