Beppe Grillo, il post nel giorno del giuramento del governo Draghi: "Da oggi si deve scegliere. O di qui o di là"

Un nuovo post sul blog che arriva nel giorno del giuramento del governo di Mario Draghi. E che sembra replicare ai tanti malumori interni al Movimento 5 stelle. Beppe Grillo torna a parlare. E lo fa con un intervento in cui parte dalla data di oggi, il 13 febbraio 2021, cioè la data d'insediamento del nuovo esecutivo. "Vi ricorderete questa data. Perché da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là. scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099?. Come spesso capita il post del fondatore del M5s è pieno di metafore. "Se il 2099 è un'astrazione, allora prova così. Metti lo smartphone in modalità aereo e vola con la ...

