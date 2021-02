(Di sabato 13 febbraio 2021) Non si gioca in, più precisamente alla Versluys Arena che avrebbe dovuto ospitare il match tra. La partita è stataa causa delledelimpraticabile a causa del freddo e del maltempo. “La palla non rotola”, ha scritto il club ospite su twitter. Stesso destino in giornata anche per Beveren-Eupen. Turno di campionato difficile per la Pro League che dovrà riprogrammare le due partite a data da destinarsi. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Ostenda

, in, Mathieu Van Der Poel si e' laureato campione del mondo di ciclocross per il terzo anno consecutivo. Per l'olandese del team Alpecin - Fenix e' il quarto titolo iridato a livello ..., in, il ciclocross assegna oggi il titolo mondiale. Scegliendo fra due fenomeni: il pronostico si divide fra l'olandese Mathieu Van der Poel, campione uscente e vincitore delle ultime ...Belgio, Ostenda-Genk rinviata per le condizioni del campo: non si gioca in Jupiler League, gara riprogrammata a data da destinarsi ...CICLOCROSS \| 05/02/2021 \| 07:48. Dopo il Mondiale Donne Elite di Ostenda, Eva Lechner torna in Belgio nel weekend per altre due gare internazionali di ciclocross. Si comincia saba ...