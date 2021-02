Belen incinta di Antonino: la coppia avrebbe già scelto il nome (Di sabato 13 febbraio 2021) Confermata la gravidanza di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbanese, sembrerebbe già scelto il nome: di quale si tratta? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@Belenrodriguezreal) Belen Rodriguez è in dolce attesa del compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbanese. Confermato il gossip che attanagliava i fan di curiosità al settimanale Chi, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021) Confermata la gravidanza diRodriguez conSpinalbanese, sembrerebbe giàil: di quale si tratta? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria(@rodriguezreal)Rodriguez è in dolce attesa del compagno, l’hairstylistSpinalbanese. Confermato il gossip che attanagliava i fan di curiosità al settimanale Chi, L'articolo proviene da YesLife.it.

Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta, spiazzata dalla reazione di Santiago - gossipnewitalia : Belén Rodrìguez ha annunciato di essere nuovamente incinta, questa volta di una femmina, ecco come si chiamerà. Do… - Lacontessa_ : #Belen incinta ha la stessa pancia che ho io in vacanza perché non vado in bagno - isabellamisceo : Belen è incinta... non è fattibile #IlCantanteMascherato -