Beautiful anticipazioni: Shauna consola Ridge che dice addio a Brooke (Di sabato 13 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 14 febbraio 2021 dopo che Ridge si è reso conto di quello che Hope e Brooke hanno fatto nelle ultime ore? Lo stilista ha capito che sua moglie era disposta a coprire Hope, e a non dirgli che suo figlio forse era morto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 febbraio 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5, scopriremo quella che sarà la reazione di Ridge di fronte al racconto di Thomas relativo a quello che è successo la famosa sera dell’incidente. Thomas però non vuole che tutto questo peggiori le cose tra lui e Hope, anzi. Ma di certo è felice se invece, i fatti accaduti, cambieranno le cose tra Brooke e suo padre, visto che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata didi domani, 14 febbraio 2021 dopo chesi è reso conto di quello che Hope ehanno fatto nelle ultime ore? Lo stilista ha capito che sua moglie era disposta a coprire Hope, e a non dirgli che suo figlio forse era morto? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 febbraio 2021. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5, scopriremo quella che sarà la reazione didi fronte al racconto di Thomas relativo a quello che è successo la famosa sera dell’incidente. Thomas però non vuole che tutto questo peggiori le cose tra lui e Hope, anzi. Ma di certo è felice se invece, i fatti accaduti, cambieranno le cose trae suo padre, visto che è ...

zazoomblog : Beautiful anticipazioni 18 febbraio 2021 Wyatt decide di lasciare Sally - #Beautiful #anticipazioni #febbraio… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 13 febbraio: Thomas minaccia Brooke - #Beautiful #anticipazioni #febbraio: - zazoomblog : Beautiful anticipazioni puntata 13 febbraio: Thomas sfida Brooke - #Beautiful #anticipazioni #puntata - MicroPortale : Questa settimana Beautiful è andato in onda negli Stati Uniti solo per un giorno. Negli altri 4 giorni è stato lasc… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Hope in crisi dopo i risultati di paternità -