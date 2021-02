Beautiful | anticipazioni americane | l' interprete di Steffy annuncia scene infuocate

(Di sabato 13 febbraio 2021) Lediraccontano cheForrester scoprirà finalmente chi è il padre del suo bambino non ancora nato. Di questo colpo di scena ne ha parlato l'attrice Jacqueline MacInnes Wood in una recente intervista americana, la quale ha rivelato alcuni dettagli inediti che riguardano il destino del suo personaggio televisivo. Inoltre, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana negli USA, i telespettatori americani scopriranno il destino delle coppie segnate da questo evento drammatico.: Liam consola Hope Pare che la decisione di Hope sul suo matrimonio stordirà Liam. La donna, infatti, dirà al marito che se è il padre del bambino cheporta in grembo, chiederà il divorzio. ...

puntatadi domenica 14 febbraio 2021 : Dopo aver assicurato a Hope (Annika Noelle) che non contesterà i documenti che le ha firmato, Thomas (Matthew Atkinson) fa visita a ...: Ridge si consola con Shauna Brooke non può far altro che andarsene, ormai consapevole che il suo matrimonio sia finito . Ridge è furioso e non sa proprio come fare per ...Prosegue con grande successo la messa in onda della soap opera Beautiful su Canale 5 e le anticipazioni delle puntate americane che prossimamente vedremo in onda in Italia, rivelano che ci saranno del ...Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful della settimana dal 22 al 28 febbraio. Thomas, il grande protagonista, mette in difficoltà Douglas per l'ennesima volta, pur di avere l'amore di Hope. Nel ...