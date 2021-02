Beautiful | anticipazioni 14 febbraio | Ridge lascia Brooke e si sfoga con Shauna

(Di sabato 13 febbraio 2021)14: possiamo dire che che sarà un bruttissimo San Valentino per, perchéla lascerà! Lo stilista, poi, andrà a confidarsi nientemeno che con14non vuole più stare conDomani vedremo la fatidica puntata in cuilascerà, dopo tutte le incomprensioni che hanno avuto per via di Thomas e Hope, da ultimo il fatto che le Logan gli hanno nascosto la presunta morte del figlio. A nulla serviranno le giustificazioni della donna.si rivolge a Cartersarà determinato a chiudere cone chiamerà ...

zazoomblog : BEAUTIFUL anticipazioni 14 febbraio: RIDGE furioso con BROOKE - #BEAUTIFUL #anticipazioni #febbraio: - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #14febbraio - TwBeautiful : La programmazione americana di BEAUTIFUL è stata interrotta per il processo di impeachment: il ritorno di Bridget,… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 18 febbraio 2021 Wyatt decide di lasciare Sally - #Beautiful #anticipazioni #febbraio… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 13 febbraio: Thomas minaccia Brooke - #Beautiful #anticipazioni #febbraio: -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

puntatadi domenica 14 febbraio 2021 : Dopo aver assicurato a Hope (Annika Noelle) che non contesterà i documenti che le ha firmato, Thomas (Matthew Atkinson) fa visita a ...: Ridge si consola con Shauna Brooke non può far altro che andarsene, ormai consapevole che il suo matrimonio sia finito . Ridge è furioso e non sa proprio come fare per ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Sabato 13 Febbraio. Brooke e Ridge sono ...Beautiful, anticipazioni puntata 13 febbraio 2021: Thomas è ancora vivo, tra le persone più stupite c'è sicuramente Brooke.