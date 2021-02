Bassolino in campo, il Pd reagisce: convocata la segreteria, si punta sugli ex ministri (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segreteria provinciale del Pd di Napoli è stata anticipata a oggi dopo l’annuncio da parte di Antonio Bassolino (leggi qui) che si candiderà a sindaco di Napoli. Lo apprende l’ANSA. Il segretario provinciale Marco Sarracino ha deciso di indire la riunione oggi alle 18 per discutere della candidatura e proseguire il percorso verso le elezioni amministrative a Napoli, che per i dem resta basato sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle e le altre forze della sinistra. Si discuterà anche della situazione nazionale dopo la nascita del governo Draghi e dell’influenza sul voto in città. In prima fila per l’alleanza Pd-M5S restano figure che sono ora fuori dal governo, come l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi e l’ex ministro degli affari europei Enzo Amendola. Sullo stesso argomento: Il Pd e un fallimento lungo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaprovinciale del Pd di Napoli è stata anticipata a oggi dopo l’annuncio da parte di Antonio(leggi qui) che si candiderà a sindaco di Napoli. Lo apprende l’ANSA. Il segretario provinciale Marco Sarracino ha deciso di indire la riunione oggi alle 18 per discutere della candidatura e proseguire il percorso verso le elezioni amministrative a Napoli, che per i dem resta basato sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle e le altre forze della sinistra. Si discuterà anche della situazione nazionale dopo la nascita del governo Draghi e dell’influenza sul voto in città. In prima fila per l’alleanza Pd-M5S restano figure che sono ora fuori dal governo, come l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi e l’ex ministro degli affari europei Enzo Amendola. Sullo stesso argomento: Il Pd e un fallimento lungo ...

