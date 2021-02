Basket, Final Eight Coppa Italia 2021: l’Olimpia Milano domina con Venezia e vola in finale (Di sabato 13 febbraio 2021) l’Olimpia Milano è la prima Finalista della Final Eight di Coppa Italia 2021. La squadra di Ettore Messina vendica la sconfitta dello scorso anno e domina contro la Reyer Venezia, imponendosi alla fine per 96-65, grazie ad un secondo tempo superlativo. E’ uno show di Sergio Rodriguez, che sfiora la doppia doppia con 22 punti e 9 assist, ma grandissima prova anche di Kyle Hines (14 punti e 10 rimbalzi), di Zach LeDay (16) e di Gigi Datome (13), fondamentale nel primo tempo. A Venezia non bastano i 18 punti di Mitchell Watt e i 14 di Stefano Tonut. Ottimo inizio di Venezia con Tonut e Bramos a bruciare la retina dall’arco (11-4). Milano prova a reagire, ma è ancora la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)è la primaista delladi. La squadra di Ettore Messina vendica la sconfitta dello scorso anno econtro la Reyer, imponendosi alla fine per 96-65, grazie ad un secondo tempo superlativo. E’ uno show di Sergio Rodriguez, che sfiora la doppia doppia con 22 punti e 9 assist, ma grandissima prova anche di Kyle Hines (14 punti e 10 rimbalzi), di Zach LeDay (16) e di Gigi Datome (13), fondamentale nel primo tempo. Anon bastano i 18 punti di Mitchell Watt e i 14 di Stefano Tonut. Ottimo inizio dicon Tonut e Bramos a bruciare la retina dall’arco (11-4).prova a reagire, ma è ancora la ...

