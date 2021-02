Basket, Final Eight Coppa Italia 2021: le semifinali. Di nuovo Milano-Venezia, Brindisi sfida Pesaro (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ il giorno delle semiFinali per la Final Eight di Coppa Italia 2021. In programma oggi le sfide Milano-Venezia e Brindisi-Pesaro. Due partite che promettono sicuramente spettacolo e che mettono in palio un posto per la Finalissima di domani, quando verrà assegnato il primo trofeo dell’anno per il Basket Italiano. Delle quattro formazioni in corsa solo Brindisi non ha mai vinto, mentre è Milano quella che vanta più successi, con sei affermazioni nelle nove Finali disputate. Sono due, invece, i successi per Pesaro; mentre uno quello di Venezia, che difende il titolo della passata ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ il giorno delle semii per ladi. In programma oggi le sfide. Due partite che promettono sicuramente spettacolo e che mettono in palio un posto per laissima di domani, quando verrà assegnato il primo trofeo dell’anno per ilno. Delle quattro formazioni in corsa solonon ha mai vinto, mentre èquella che vanta più successi, con sei affermazioni nelle novei disputate. Sono due, invece, i successi per; mentre uno quello di, che difende il titolo della passata ...

infoitsport : Basket, finisce ai quarti l'avventura della Dinamo nella Final Eight - BlunoteWeb : #Basket: #FinalEight, #HappyCasaBrindisi vola in semifinale - AdrienBauer : RT @ennioterbo: Le Final Eight di Coppa Italia sono ogni anno di più il miglior prodotto cestistico e (potenzialmente) mediatico espresso d… - PBrunaccioni : RT @matteoricci: ?? Final Eight 2021. Che spettacolo la Victoria Libertas Pesaro Basket! Bellissimo rivedere la squadra della città lottare… - sardanews : Basket, finisce ai quarti l'avventura della Dinamo nella Final Eight -