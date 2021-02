Basket femminile: Costa Masnaga domina l’anticipo della 19a di Serie A1 contro Battipaglia (Di sabato 13 febbraio 2021) Vittoria netta della Limonta Costa Masnaga nell’anticipo della 19a giornata del campionato di Serie A1 2020-2021. La formazione allenata da coach Paolo Seletti si impone per 96-74 sull’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia, mai in partita fin dal primo quarto. 21 i punti (con 10 rimbalzi) di Jaisa Nunn, top scorer dell’incontro, ma ci sono anche i 19 di Matilde Villa e i 17 di Lisa Jablonowski. Dall’altra parte 18 di Danielle McCray, 14 di Amber Melgoza e 12 di Paulina Hersler. I primi 12 punti di Costa Masnaga li firmano Villa e Nunn, dividendoseli equamente, mentre Battipaglia fa fatica a proporre un gioco efficace in attacco. Arriva, così, in maniera rapida il 19-5 per le padrone di casa, che si trasforma ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Vittoria nettaLimontanel19a giornata del campionato diA1 2020-2021. La formazione allenata da coach Paolo Seletti si impone per 96-74 sull’O.ME.P.S. BricUp, mai in partita fin dal primo quarto. 21 i punti (con 10 rimbalzi) di Jaisa Nunn, top scorer dell’in, ma ci sono anche i 19 di Matilde Villa e i 17 di Lisa Jablonowski. Dall’altra parte 18 di Danielle McCray, 14 di Amber Melgoza e 12 di Paulina Hersler. I primi 12 punti dili firmano Villa e Nunn, dividendoseli equamente, mentrefa fatica a proporre un gioco efficace in attacco. Arriva, così, in maniera rapida il 19-5 per le padrone di casa, che si trasforma ...

