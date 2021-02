Baseball, Serie A 2021: definiti i gironi del massimo Campionato Italiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il dado è tratto. La FIBS, tramite il suo Consiglio Federale (riunitosi ovviamente in video-conferenza), ha reso noti i gironi che andranno a comporre la prima fase della Serie A 2021 del Campionato Italiano di Baseball, quest’anno composta da 32 squadre nel nuovo format deciso dalla federazione. Andiamo quindi a vedere come sono stati sorteggiati i due gironi (2×4 = 8) di Premier Round e i sei relativi al di Qualification Round (6×4 = 24). Premier RoundGirone A: Fortitudo Bologna (campione d’Italia in carica), Macerata, Godo e Nettuno 1945.Girone B: San Marino, Parma, Collecchio e Senago. Qualification RoundGirone A: Milano ’46, Bollate, Brescia e Cagliari.Girone B: Rovigo, Thunders Castellana, New Black Panthers e Cervignano.Girone C: Bolzano, Verona, Modena e Sala ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Il dado è tratto. La FIBS, tramite il suo Consiglio Federale (riunitosi ovviamente in video-conferenza), ha reso noti iche andranno a comporre la prima fase delladeldi, quest’anno composta da 32 squadre nel nuovo format deciso dalla federazione. Andiamo quindi a vedere come sono stati sorteggiati i due(2×4 = 8) di Premier Round e i sei relativi al di Qualification Round (6×4 = 24). Premier RoundGirone A: Fortitudo Bologna (campione d’Italia in carica), Macerata, Godo e Nettuno 1945.Girone B: San Marino, Parma, Collecchio e Senago. Qualification RoundGirone A: Milano ’46, Bollate, Brescia e Cagliari.Girone B: Rovigo, Thunders Castellana, New Black Panthers e Cervignano.Girone C: Bolzano, Verona, Modena e Sala ...

