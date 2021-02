Bari, furgone carico di rifiuti ma senza autorizzazione: denunciato (Di sabato 13 febbraio 2021) Bari - Beccato mentre trasportava rifiuti di vario genere sul suo furgone senza autorizzazione per lo smaltimento: per questo un barese di 60 anni è stato fermato in mattinata dagli agenti del Nucleo '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021)- Beccato mentre trasportavadi vario genere sul suoper lo smaltimento: per questo un barese di 60 anni è stato fermato in mattinata dagli agenti del Nucleo '...

BARI - Beccato mentre trasportava rifiuti di vario genere sul suo furgone senza autorizzazione per lo smaltimento: per questo un barese di 60 anni è stato fermato in mattinata dagli agenti del Nucleo '...

La Polizia Locale ha fermato un furgone nel quartiere Carrassi, carico di vario materiale inquinante pronto per essere abbandonato in periferia Ogni giorno, da tempo, la Polizia Locale di Bari esegue ...

La polizia locale ha ritrovato materiali Raee, reti metalliche e masserizie vari, forse frutto dello svuotamento abusivo di una cantina. Il mezzo è stato sequestrato ...

