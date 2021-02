Barcellona-Psg: probabili formazioni e in tv (Di sabato 13 febbraio 2021) Barcellona-Psg è il big match della prima giornata degli ottavi di finale di andata di Champions League. Si giocherà al Camp Nou martedi 16 febbraio 2021 alle ore 21. Come arrivano le due squadre? Il Barcellona si è qualificato secondo nel girone eliminatorio e viene da un momento delicato in campionato dove si trova a otto punti di distanza dalla capolista Atletico Madrid, anche se le ultime vittorie hanno ridato fiducia ai blaugrana. Altrettanto può dirsi per i paragini, che non comandano più la classifica in Ligue 1 come succedeva da anni, trovandosi attualmente al terzo posto a tre punti di distanza dalla capolista Lille. Barcellona-Psg: le probabili formazioni I padroni di casa giocheranno con il 4-3-3 dove Ter Stegen difenderà ai pali, mentre davanti a lui ci saranno Dest e Alba ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021)-Psg è il big match della prima giornata degli ottavi di finale di andata di Champions League. Si giocherà al Camp Nou martedi 16 febbraio 2021 alle ore 21. Come arrivano le due squadre? Ilsi è qualificato secondo nel girone eliminatorio e viene da un momento delicato in campionato dove si trova a otto punti di distanza dalla capolista Atletico Madrid, anche se le ultime vittorie hanno ridato fiducia ai blaugrana. Altrettanto può dirsi per i paragini, che non comandano più la classifica in Ligue 1 come succedeva da anni, trovandosi attualmente al terzo posto a tre punti di distanza dalla capolista Lille.-Psg: leI padroni di casa giocheranno con il 4-3-3 dove Ter Stegen difenderà ai pali, mentre davanti a lui ci saranno Dest e Alba ...

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - MoliPietro : Barcellona-Psg: probabili formazioni e in tv - Matteo07209450 : @marifcinter Il bayern ha speso nettamente meno di juve psg man city e barcellona e ha vinto nettamente di più. Se… - Vortex93 : @marifcinter City, psg e un tempo il barcellona pagano il doppio gente che non vale la metà - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, le parole del tecnico Ronald #Koeman in conferenza stampa -