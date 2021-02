Barcellona, le scarpe del 644° gol di Messi saranno vendute per aiutare i bambini malati di cancro (Di sabato 13 febbraio 2021) Il fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, insieme al suo club e alla Adidas ha deciso di donare al Museo delle Arti in Catalogna le sue scarpette con le quali ha segnato il suo 644°. Stando a quanto riportato da diversi media tra cui RAC 1 e ESPN, le scarpe dell’argentino verranno messe all’asta con l’intento di donare la somma ottenuta in beneficenza all’ospedale oncologico per aiutare i bambini malati di cancro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Il fuoriclasse del, Lionel, insieme al suo club e alla Adidas ha deciso di donare al Museo delle Arti in Catalogna le suette con le quali ha segnato il suo. Stando a quanto riportato da diversi media tra cui RAC 1 e ESPN, ledell’argentino verranno messe all’asta con l’intento di donare la somma ottenuta in beneficenza all’ospedale oncologico perdi. SportFace.

