Australian Open 2021 | Matteo Berrettini | “Contento di aver chiuso in tre set | devo recuperare dall’infortunio”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tre tie-break sono stati sufficienti aper conquistare gli ottavi di finale degli. L’azzurro (n.10 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) il russo Karen Khachanov (n.20 ATP) e quindi si giocherà l’accesso ai quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking) che ha battuto agevolmente lo svedese Ymer per 6-4 6-1 6-1. Un match gestito molto bene da, che però sul finire del terzo set ha accusato un problema fisico che lo ha menomato. Nonostante questo, il romano è riuscito a chiudere, ma è chiaro che i suoi pensieri ora sono su quello che è accaduto: “Non so cosa sia successo. Ho sentito tirare all’altezza delle costole. Dovrebbe essere una contrattura e sul servizio mi faceva male. Sono molto felice di ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

AgliMatteo Berrettini si dimostra più forte di tutto, anche di un problema muscolare che lo ha costretto a farsi soccorrere dal fisioterapista durante il terzo set, mentre era sotto 5 - 4. ...Il tennista romano approda negli ottavi degli, battendo il russo Karen Chacanov in tre set, con il punteggio di 7 - 6 , 7 - 6 , 7 - 6 .Il romano si impone in tre set sul russo Khachanov, nonostante un dolore al fianco e l'intervento del fisioterapista: 7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5) il finale.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 24enne tennista ...