Aula bunker in tempi record a Lamezia Terme, la "sfida" dello Stato alle cosche (Di sabato 13 febbraio 2021) Tre accessi separati, 3.300 metri quadrati, una lunghezza di 103 metri e una larghezza di 34, una capienza nell'ordine del migliaio di persone, distanziate tra loro per rispettare le prescrizioni anti Covid. Sono i numeri imponenti della prima Aula bunker nata in Calabria, nell'area ex Sir di proprietà della Regione a Lamezia Terme (Catanzaro), per ospitare, dallo scorso 13 gennaio, il più grande processo contro la 'ndrangheta finora mai celebrato, quello scaturito dall'inchiesta “Rinascita Scott” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. L'Aula bunker di Lamezia Terme è diventata al tempo stesso un luogo fisico ma anche simbolico della sfida dello ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) Tre accessi separati, 3.300 metri quadrati, una lunghezza di 103 metri e una larghezza di 34, una capienza nell'ordine del migliaio di persone, distanziate tra loro per rispettare le prescrizioni anti Covid. Sono i numeri imponenti della primanata in Calabria, nell'area ex Sir di proprietà della Regione a(Catanzaro), per ospitare, dallo scorso 13 gennaio, il più grande processo contro la 'ndrangheta finora mai celebrato, quello scaturito dall'inchiesta “Rinascita Scott” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. L'diè diventata al tempo stesso un luogo fisico ma anche simbolico della...

AntonioFiori15 : @forumJuventus Si farà in un aula bunker?? - alpinomatto84 : RT @micor55: Governo d'alto livello con Berlusconi condannato per reati gravi e Salvini al centro di diverse inchieste giudiziarie sembra l… - Gb13Giovanna : RT @micor55: Governo d'alto livello con Berlusconi condannato per reati gravi e Salvini al centro di diverse inchieste giudiziarie sembra l… - micor55 : Governo d'alto livello con Berlusconi condannato per reati gravi e Salvini al centro di diverse inchieste giudiziar… - sergimagugliani : RT @theoretro: Oggi udienza storica il nostro super procuratore #gratteri porta in aula bunker tantissimi brutti ceffi #Ndrangheta collusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aula bunker Spacciare per stipendiare i boss: potere e droga, 102 imputati

CATANIA - Un esercito di 102 imputati. Si è svolta nell'aula bunker di Bicocca l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta antidroga dello scorso novembre denominata Skanderbeg. Un blitz che ha disarticolato tre organizzazioni criminali che gestivano 12 ...

Cucchi, il carabiniere Soligo: "Ebbi un rilievo da Casarsa sulle condizioni di Stefano"

Al processo sui depistaggi per la vicenda Cucchi è il momento delle accuse incrociate e dello scaricabarile. Un "tutti contro tutti" che va in scena nell'aula bunker di Rebibbia. E' il turno del maggiore Luciano Soligo, imputato per falso, di essere ascoltato e lui dice chiaramente di aver ricevuto pressioni dall'alto. Dice il militare: "Ho ricevuto un ...

Aula bunker in tempi record a Lamezia Terme, la "sfida" dello Stato alle cosche AGI - Agenzia Giornalistica Italia Aula bunker in tempi record a Lamezia Terme, la "sfida" dello Stato alle cosche

E' la prima realizzata in Calabria e da gennaio ospita il maxiprocesso "Rinascita Scott". Il procuratore Nicola Gratteri: "E' la concreta dimostrazione che anche in questa terra è possibile realizzare ...

‘Ndrangheta, aula bunker a Lamezia: lo Stato ‘sfida’ i clan

Tre accessi separati, 3.300 metri quadrati, una lunghezza di 103 metri e una larghezza di 34, una capienza nell’ordine del migliaio di persone, distanziate tra loro per rispettare le prescrizioni anti ...

CATANIA - Un esercito di 102 imputati. Si è svolta nell'di Bicocca l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta antidroga dello scorso novembre denominata Skanderbeg. Un blitz che ha disarticolato tre organizzazioni criminali che gestivano 12 ...Al processo sui depistaggi per la vicenda Cucchi è il momento delle accuse incrociate e dello scaricabarile. Un "tutti contro tutti" che va in scena nell'di Rebibbia. E' il turno del maggiore Luciano Soligo, imputato per falso, di essere ascoltato e lui dice chiaramente di aver ricevuto pressioni dall'alto. Dice il militare: "Ho ricevuto un ...E' la prima realizzata in Calabria e da gennaio ospita il maxiprocesso "Rinascita Scott". Il procuratore Nicola Gratteri: "E' la concreta dimostrazione che anche in questa terra è possibile realizzare ...Tre accessi separati, 3.300 metri quadrati, una lunghezza di 103 metri e una larghezza di 34, una capienza nell’ordine del migliaio di persone, distanziate tra loro per rispettare le prescrizioni anti ...