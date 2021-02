“Attenzione a varianti Covid, in Lombardia sono il 30% dei casi”: il monito di Letizia Moratti (Di sabato 13 febbraio 2021) . “Purtroppo le varianti sono presenti in Lombardia con una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi”. È il monito di Letizia Moratti dopo la notizia della conferma della zona gialla in Lombardia. Soddisfazione ma anche appelli alla prudenza dai vertici regionali. “La Lombardia è stata confermata in zona gialla. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato”. È il messaggio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la conferma della classificazione settimanale da parte ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) . “Purtroppo lepresenti incon una percentuale pari al 30% riscontrata nei tamponi positivi, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane al 60/80%, esattamente come sta accadendo in altri Paesi”. È ildidopo la notizia della conferma della zona gialla in. Soddisfazione ma anche appelli alla prudenza dai vertici regionali. “Laè stata confermata in zona gialla. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato”. È il messaggio del presidente di Regione, Attilio Fontana, dopo la conferma della classificazione settimanale da parte ...

