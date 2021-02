Atalanta | Gasperini | “Non abbiamo la testa al Real Madrid Triplete? Se ce lo chiedete ci proviamo…”

(Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore dell'Gianpieroha presentato in conferenza stampa il match di campionato contro il Cagliari: "Nonlaal, nelle ultime garefatto molto turnover, ma nonsottovalutato altri impegni. Nell'immediato c'era la partita col Napoli, per noi fondamentale. Noi cercheremo sempre di andare in campo con chi dà il massimo, chi sta fuori non è penalizzato, semplicemente vuol dire che c'è qualcuno che sta facendo meglio di lui. Obiettivi? Forse si tende a volere troppo da questa squadra, se poi cidi fare ilci proviamo, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Hateboer? La situazione è un po' complicata, se si dovesse operare la sua ...

"C'è un eccesso nel caricare le aspettative dell'dall'esterno: mica dobbiamo fare il triplete". Alla vigilia di Cagliari, Gian Pieroallontana le critiche sull'andamento altalenante in Serie A della propria squadra. "A parte il ...Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match con il Cagliari: "Milan a parte, tutti hanno avuto dei ...Gasperini torna sulla vittoria col Napoli: “Eravamo concentrati su quest’obiettivo. Zapata e Muriel sono importanti per noi” ...(askanews) - 'La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili come le sf ...