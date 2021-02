Astrazeneca, il vaccino sarà sperimentato su bimbi “volontari” da 6 anni in su (Di sabato 13 febbraio 2021) Entro la fine del mese partirà in Gran Bretagna la sperimentazione del vaccino Astrazeneca su 300 volontari di età compresa tra i sei e i 17 anni. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra spiegando, appunto, che l’efficacia del vaccino prodotto dall’Università di Oxford e da Astrazeneca contro il Coronavirus sarà testata su 300 giovanissimi. Resta da capire come si possa parlare di “volontari” con riferimento a bambini di 6 anni di età. ”Mentre la maggior parte dei bambini e dei ragazzi è colpita solo relativamente dal Coronavirus ed è improbabile che si ammali – dice Pollard – è importante stabilire la sicurezza e la risposta immunitaria del vaccino per i bambini e i giovani, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Entro la fine del mese partirà in Gran Bretagna la sperimentazione delsu 300di età compresa tra i sei e i 17. Lo ha annunciato Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e pediatra spiegando, appunto, che l’efficacia delprodotto dall’Università di Oxford e dacontro il Coronavirustestata su 300 giovanissimi. Resta da capire come si possa parlare di “” con riferimento a bambini di 6di età. ”Mentre la maggior parte dei bambini e dei ragazzi è colpita solo relativamente dal Coronavirus ed è improbabile che si ammali – dice Pollard – è importante stabilire la sicurezza e la risposta immunitaria delper i bambini e i giovani, ...

