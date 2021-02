Miti_Vigliero : AstraZeneca, esposto a Nas contro forniture vaccino illecite Annuncia eventuali azioni legali. 'Nessuna vendita a… - Radio1Rai : ??#AstraZeneca si tutela contro le attività illegali per la fornitura del vaccino fuori dai canali governativi uffic… - TgLa7 : #AstraZeneca,esposto a Nas contro forniture vaccino illecite ed annuncia eventuali azioni legali. 'Nessuna vendita… - mfmpulcino : RT @GuelfiLuca: Capisco che è stato comprato, pagato e quindi va utilizzato, ma utilizzarlo sul personale che dopo gli operatori sanitari,… - GuelfiLuca : Capisco che è stato comprato, pagato e quindi va utilizzato, ma utilizzarlo sul personale che dopo gli operatori sa… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca esposto

...realtà fosse stato destinato alla vaccinazione di personale amministrativo non direttamente... proprio in questi giorni, anche in occasione dell'arrivo del vaccino prodotto da, che ...... igienizzanti e tutte le indicazioni imposte dalla legge sonoal rischio. Domenica, ad ... In questi giorni i primi vacciniin Piemonte saranno distribuiti alle forze dell'ordine . Ti ...AstraZeneca ha presentato un esposto ai NAS dei Carabinieri al fine di denunciare ogni tentativo di assicurare forniture di vaccino anti-Covid al di fuori dei canali governativi ufficiali e ha prontam ...Il vaccino per il Covid-19 rappresenta l'arma principale per uscire dalla pandemia. In molti fanno differenze tra Pfizer e Astrazeneca: parlano gli esperti ...