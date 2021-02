Ascolti TV | Venerdì 12 febbraio 2021 Il Cantante Mascherato fermo al 15 5% | il GF Vip 17 7% Quarto Grado 6 5% | Propaganda Live 6 4% | Titolo V 2 8%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il- Al Bano Nella serata di ieri,12, su Rai1 Il, in onda dalle 21.35 alle 24.13, ha conquistato 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.50 alle 25.07, ha raccolto davanti al video 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.623000 – 25.5% e Grande Fratello Vip760.000 – 14.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.483.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Resident 1.067.000 (4.7%) nel primo episodio e 913.000 (5.3%) nel secondo. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori (5.4%). Su Rai3V ha raccolto davanti al video ...