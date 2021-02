Artisti in bici da Milano a Sanremo | Pedalando accendiamo i riflettori sulla crisi della cultura per il Covid

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tra i sostenitori dell'evento anche il giornalista e scrittore Marco Pastonesi, storica firma del ciclismo per La Gazzetta dello Sport. Un post pubblicatopagina Facebook dell'Ultima ruota I ...

Ultime Notizie dalla rete : Artisti bici

Il Secolo XIX

'A Novi arriveremo al Museo dei Campionissimi, dove incontreremo glilocali - commenta l'... Oltre ai colleghi che saliranno con me inabbiamo raccolto tanto sostegno anche da chi, sui ...... una vera e propria asta delle opere d'arte donate da alcuni di questi. A ideare So. De ... per imparare a prendersi cura della propriae fare le piccole riparazioni quotidiane; la ...L’iniziativa di un nutrito gruppo di operatori del mondo dello spettacolo Partenza il 23 febbraio, tappa a Novi il 25 e arrivo l’1 marzo all’Ariston ...Rimini, sempre più bici: 120 km di ciclabili. Al Bike Park debutta anche il servizio di deposito bagagli. 120 chilometri di piste ciclabili, un anello verde da pedalare, un lungo ...