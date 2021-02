Arriva Burian: freddo per una settimana, rialzo delle temperature sabato e domenica (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella terza settimana di febbraio Arriva Burian: si prevede un brusco abbassamento termico, che si risolleverà nel weekend. Meteo prossima settimana: gelo in arrivo in Italia, migliora nel weekend su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella terzadi febbraio: si prevede un brusco abbassamento termico, che si risolleverà nel weekend. Meteo prossima: gelo in arrivo in Italia, migliora nel weekend su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Burian Genova, nevischio nella notte e temperature a picco: il freddo artico è arrivato

Genova stamane si è svegliata battendo i denti per il previsto freddo portato dal Burian , il forte vento gelido artico che arriva dagli Urali: le raffiche si fanno sentire regalando una percezione ...

Nevischio sulle alture di Genova, neve nell'entroterra, arriva il gelo

Genova - Nevischio sulle alture e fiocchi bianchi a Voltri e in Val Polcevera e nevicate nell'entroterra. Il vento gelido del nord chiamato Burian irrompe sulla Liguria portando temperature molto rigide e gelate, specie nell'entroterra. I fiocchi bianchi cadono in diverse zona dell'entroterra ma anche sin sulla costa come a Voltri.

Meteo, arriva Burian: neve e gelo nel weekend di San Valentino IL GIORNO Neve in Umbria, precipitazioni in tutta la regione: le immagini dal territorio | Foto

Neve su tutta l' Umbria nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio . Quasi tutta la regione si è risvegliata ammantata di ...

Piceno sotto la neve, ad Ascoli dieci centimetri

ASCOLI PICENO – Attesa, è arrivata. Il Piceno si sveglia sotto una coltre imbiancata, che ha coinvolto anche il capoluogo di Ascoli Piceno. Il burian, vento freddo che soffia da est, sta colpendo fort ...

