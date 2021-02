Antonio Bassolino si candida a Napoli | l’annuncio che spiazza il Pd | in cerca del patto coi Cinque stelle

(Di sabato 13 febbraio 2021) A volte ritornano. Sembra una costante della politica degli ultimi tempi. E ritornano non solo sulla scena nazionale, dove nel nuovo governo di Mario Draghi compaiono nomi già visti in passato. Ma anche su quella locale. A, dove il già sindaco (dal 1993 al 2000, quando poi venne eletto presidente della Regione)ha deciso di ri-scendere i campo. «Mi candido a Sindaco di. Fare il Sindaco è stata l’esperienza più importante della mia vita e sento il dovere di mettermi al servizio della città», scrive l’ex ministro del Lavoro (era il primo governo D’Alema) su Facebook. Classe 1947, per«siamo dentro una crisi senza precedenti. Si apre una fase nuova per il Paese e aserve una svolta, in primo luogo sul piano economico-sociale e civile». ...

