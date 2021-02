Antonia Pozzi | la poetessa inconsapevole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) La “disperazione mortale” diIl 3 dicembre 1938, gli occhi della ventiseiennesi chiudono per sempre. Il pomeriggio del giorno precedente alcuni passanti avevano raccolto il suo corpo agonizzante sul prato attiguo alla certosa di Chiaravalle, all’estremo lembo meridionale di Milano. Dopo avere scritto una lettera di addio ai suoi genitori,ingerisce un intero flacone di barbiturici per trovare “la sua pace”. Ci mette 24 ore a morire. Fino al giorno della sua morte non era mai stata pubblicata una sola delle poesie che aveva cominciato a scrivere, diciassettenne, nel 1929. Nata il 13 febbraio 1912, figlia dell’avvocato Robertoe della contessa Lina Cavagna Sangiuliani in una vasta tenuta terriera a Bereguardo ...