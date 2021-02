Anticipazioni Uomini e Donne, (nuovo) scambio di foto piccanti al trono over: Maria De Filippi si infuria (Di sabato 13 febbraio 2021) Torna l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e questa volta alcuni protagonisti del trono over hanno davvero fatto andare Maria De Filippi su tutte le furie. Ecco cosa ci aspetta a partire dalla prossima settimana. Uomini e Donne: ancora uno scambio di foto a petto nudo I protagonisti del trono over di Uomini e Donne non finiscono mai di stupire i telespettatori. In ogni puntata del talk sui sentimenti, sapientemente condotto dalla sagace Maria De Filippi, i cavalieri e le dame stupiscono gli appassionati della trasmissione con colpi di scena davvero incredibili. Come di consueto, così come ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Torna l’appuntamento quotidiano cone questa volta alcuni protagonisti delhanno davvero fatto andareDesu tutte le furie. Ecco cosa ci aspetta a partire dalla prossima settimana.: ancora unodia petto nudo I protagonisti deldinon finiscono mai di stupire i telespettatori. In ogni puntata del talk sui sentimenti, sapientemente condotto dalla sagaceDe, i cavalieri e le dame stupiscono gli appassionati della trasmissione con colpi di scena davvero incredibili. Come di consueto, così come ...

