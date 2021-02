Anticipazioni Amici oggi 13 febbraio | Rocco Hunt ospite e nuovi ingressi

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 13 febbraio 2021) Torna anche13un nuovo appuntamento con, il talent show firmato Maria De Filippi. Si avvicina il serale e i ragazzi sono sempre più motivati a dimostrare il proprio talento. Durante la puntata di, come sempre, i ragazzi si esibiranno per il canto e per la danza; saranno i prof. a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.